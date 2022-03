Cina: da lunedì Shenzhen riprende regolari attività

(XINHUA) - SHENZHEN, 20 MAR - Gli uffici governativi, le imprese e le aziende nella metropoli di Shenzhen, nella Cina meridionale, sono pronti per riprendere la normale attività lavorativa e la produzione a partire da lunedì, dal momento che l'ultima recrudescenza di Covid-19 si sta placando. È quanto reso noto oggi dalle autorità locali.

La città riprenderà anche i servizi di autobus e metropolitana a partire da domani, stando a una circolare emessa dal quartier generale di prevenzione e controllo del Covid-19 di Shenzhen.

Le autorità stanno mettendo in atto misure al fine di garantire la sicurezza e la stabilità delle catene industriali e di approvvigionamento, oltre che della regolare quotidianità e del lavoro per la gente del luogo, si legge nella circolare.

Dal documento emerge inoltre che a seguito di tre test molecolari in tutta la città effettuati a partire dal 14 marzo, la situazione di prevenzione e monitoraggio del Covid-19 a Shenzhen rimane grave, ma è generalmente controllabile.

La circolare sarà effettiva dal 21 al 27 marzo. (XINHUA)