Cina: Borse rinunciano a tasse per imprese quotate

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Le tre borse valori cinesi hanno annunciato alcune esenzioni dalle tariffe per le aziende quotate con l'obiettivo di supportare nel sostegno per la crescita nelle aree colpite dal Covid-19.

La Borsa di Shenzhen ha reso noto nella giornata di venerdì che rinuncerà alle tariffe di quotazione iniziale e annuali, oltre che a quelle relative al servizio di voto online degli azionisti per tutto il 2022, basandosi su una precedente decisione di esentare da tali costi le aziende quotate in Shaanxi, Henan e Tianjin.

L'annuncio è giunto a seguito delle dichiarazioni del 17 marzo delle Borse di Shanghai e Pechino relative a simili esenzioni per le imprese quotate in Shenzhen, Mongolia Interna, Shandong, Jilin e Shanghai, in cui sono state segnalate recrudescenze di contagi.

Le stime dell'industria mostrano che le sole esenzioni dai costi della Borsa di Pechino e della National Equities Exchange and Quotations sarebbero in grado di far risparmiare alle aziende quotate oltre 45 milioni di yuan (circa 7 milioni di dollari), escludendo l'esonero per le aziende da quotare nel 2022.

Un incontro nella giornata di mercoledì del comitato per la stabilità e lo sviluppo finanziario che fa capo al Consiglio di Stato ha invitato le istituzioni finanziarie a supportare fermamente lo sviluppo dell'economia reale. (XINHUA)