Cina: +8,1% attività istituzioni finanziarie in 2021

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Le istituzioni finanziarie cinesi hanno notato un ampliamento in termini bilanci nel 2021.

È quanto emerge dai dati ufficiali della People's Bank of China, che mostrano come le istituzioni finanziarie del Paese hanno riportato un aumento su base annua dell'8,1% delle proprie attività combinate arrivando a 381.950 miliardi di yuan (circa 60.220 miliardi di dollari) entro la fine del 2021, mentre le loro passività combinate sono aumentate del 7,9% anno su anno raggiungendo 346.580 miliardi di yuan.

Le istituzioni bancarie, che rappresentano la quota principale dell'industria finanziaria, hanno riportato un incremento del 7,8% dei beni totali, mentre le aziende dell'industria dei titoli hanno notato una crescita delle loro attività combinate del 21,2% su base annua.

Gli assicuratori del Paese hanno riportato attività combinate per 24.890 miliardi di yuan, in crescita del 6,8% su base annua, secondo i dati della banca centrale. (XINHUA)