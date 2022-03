Cina: 1° aeroporto cargo completa prova di volo

(XINHUA) - WUHAN, 20 MAR - Il primo aeroporto cinese destinato alle merci situato nella città di Ezhou, nella provincia dell'Hubei nella Cina centrale, ha completato ieri la sua prova di volo, segnando in questo modo il primo test di volo del Paese di un nuovo aeroporto utilizzando un velivolo cargo.

L'Ezhou Huahu Airport è anche il primo dell'Asia e il quarto aeroscalo hub cargo professionale del mondo. Il flusso di passeggeri del nuovo aeroporto è progettato per raggiungere 1 milione, con uno spostamento di merci e posta che raggiungerà i 2,45 milioni di tonnellate nel 2025.

Si prevede che intorno alla fine di giugno di quest'anno l'aeroporto aprirà al traffico.

Dotato di due piste e sistemi di rullaggio, oltre che di un centro di trasferimento merci che si estende per quasi 700.000 metri quadrati, l'aeroscalo servirà come hub per il trasporto merci e come aeroporto ausiliario per il trasporto passeggeri.

