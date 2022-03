Auto: export cinese +75% a gennaio-febbraio

(XINHUA) - PECHINO, 20 MAR - Le esportazioni di automobili della Cina sono salite del 75% anno su anno nei primi due mesi del 2022, stando a quanto emerge dai dati della China Association of Automobile Manufacturers.

Un totale di 412.000 mezzi è stato esportato nel periodo in esame, di cui le esportazioni di autovetture sono aumentate dell'84% su base annua a 331.000 unità, stando all'associazione.

Dai dati emerge che nel solo mese di febbraio, l'export di autovetture contava 180.000 unità, in calo del 21,9% rispetto al mese precedente, ma in aumento del 60,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita delle esportazioni di nuovi veicoli energetici ha contribuito alla crescita esponenziale per il 52%.

Nel 2021, le esportazioni automobilistiche della Cina sono raddoppiate di anno in anno fino a quasi 2,02 milioni di unità, e le esportazioni di nuovi veicoli energetici sono triplicate su base annua, raggiungendo 310.000 unità, stando alle cifre antecedenti. (XINHUA)