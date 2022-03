Vaccini: Cina fa progressi contro variante Omicron

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - Sono stati compiuti progressi positivi nello sviluppo di vaccini monovalenti e multivalenti contro le varianti Omicron. Lo ha reso noto oggi Zheng Zhongwei, un funzionario della Commissione Sanitaria Nazionale, nel corso di una conferenza stampa.

L'ufficiale ha dichiarato che sono stati completati gli studi pre-clinici per alcune formulazioni, con le richieste per i test clinici in corso.

"Gli studi dimostrano che la variante Omicron non è completamente sfuggita ai vaccini esistenti", ha precisato Zheng, osservando che la vaccinazione completa è ancora efficace nel ridurre i rischi di ospedalizzazione, di malattia grave e decesso provocati dalle nuove mutazioni del virus.

"La dose booster è in grado anche di ridurre efficacemente il rischio di contagio causato dalla variante Omicron", ha aggiunto il funzionario.

Al momento, 29 vaccini in Cina sono entrati nella fase dei trial clinici, con 16 nella terza fase degli studi all'estero, ha commentato Zheng, dicendo che sette preparazioni hanno ricevuto l'approvazione per l'uso commerciale condizionato o per quello di emergenza, mentre due sono state incluse nella lista di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. (XINHUA)