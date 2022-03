Covid: in Cina molti casi lievi o asintomatici

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - Più del 95% dei contagiati dal Covid-19 nell'ultima epidemia hanno sviluppato forme lievi o asintomatiche della malattia. Lo ha dichiarato oggi Jiao Yahui della Commissione Sanitaria Nazionale nel corso di una conferenza stampa.

Meno dello 0,1% dei pazienti hanno riscontrato condizioni gravi o critiche, ha affermato il funzionario, notando che alcune province stanno vedendo un numero di infezioni in rapido aumento, dato che la variante Omicron prevalente si diffonde in più località del Paese asiatico.

Dall'1 al 18 marzo secondo i dati della commissione, in 28 suddivisioni a livello provinciale in tutta la Cina continentale sono state rilevate più di 29.000 infezioni locali. (XINHUA)