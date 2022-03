Covid: 2.157 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - Ieri in Cina continentale sono stati segnalati 2.157 casi di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto ai 2.388 di due giorni fa. Lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Delle nuove infezioni locali, 1.674 sono emerse nella provincia di Jilin, 199 nel Fujian, 69 nel Liaoning, 47 nel Guangdong e 42 nello Shandong. I contagi restanti sono stati individuati in altre 15 suddivisioni a livello provinciale, tra cui Tianjin e Gansu.

Nel rapporto quotidiano della commissione sono stati evidenziati anche un totale di 71 nuovi casi importati.

L'ente governativo ha dichiarato che ieri nello Jilin sono stati segnalati due nuovi decessi dovuti alla malattia, aggiungendo che nessun nuovo caso sospetto è stato rilevato in giornata.

Nello stesso giorno sono stati riportati anche 1.823 casi asintomatici, di cui 1.713 locali, mentre il numero totale di contagi confermati da Covid-19 in Cina continentale, sia locali che importati, è salito a 128.462, in base alle cifre ufficiali.

Dopo il recupero di 614 pazienti avvenuto ieri, il numero di infezioni confermate attualmente in trattamento è di 18.586.

Dallo scoppio della pandemia, sono 4.638 in totale i pazienti deceduti a causa del virus in Cina continentale. (XINHUA)