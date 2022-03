Cina: raccolta differenziata nei campus di Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - Con una forte promozione e un'ampia partecipazione negli ultimi due anni, la raccolta differenziata è una nuova tendenza che ha rimodellato l'immagine dei campus di tutta Pechino.

"In passato, gli addetti alla nettezza urbana smistavano la spazzatura accanto al bidone vicino al dormitorio, generando un odore soffocante. Nei giorni di vento, i rifiuti venivano soffiati dappertutto e noi ci spostavamo sempre con le mani a coprire il naso", racconta Sun Jiajing, uno studente del secondo anno all'Università Forestale di Pechino, che continua "ora, siamo più proattivi nel classificare i rifiuti".

Da quando una revisione della politica sullo smaltimento dei rifiuti domestici a Pechino è stata implementata il 1° maggio 2020, molti studenti hanno visto i propri campus trasformarsi con un nuovo look più piacevole, ordinato e attraente.

All'Università Forestale di Pechino, circa uno studente su quattro è un volontario che smista i rifiuti.

Nella Beijing No. 20 High School, si trovano su ogni piano i bidoni per riciclare i rifiuti e gli studenti in servizio impiegano il loro ingegno per trasformare la spazzatura in ricchezza.

"Ho ricevuto una formazione sulla classificazione dei rifiuti prima di assumere il ruolo di responsabile della stazione di raccolta differenziata. Il mio compito è ricordare a tutti di dividere i rifiuti in categorie e riciclare al meglio", spiega Ding Shuyi, uno studente della scuola.

Mentre la Cina porta avanti la politica della 'doppia riduzione' nel campo dell'istruzione, che mira ad alleggerire il peso degli eccessivi compiti a casa e del tutoraggio fuori dal campus per gli studenti delle scuole elementari e medie, la raccolta differenziata è stata fusa nell'insegnamento accademico attraverso approcci innovativi di apprendimento comprensibile.

"I nostri insegnanti di cinese incoraggiano gli studenti a scrivere versi a tema sulla classificazione dei rifiuti, quelli di matematica li invitano a svolgere esercizi su argomenti come la conservazione dell'acqua, mentre i nostri docenti di musica hanno coreografato una danza di 'selezione dei rifiuti' con gli studenti", commenta Zuo Chunyun, preside di una scuola primaria nel distretto suburbano di Tongzhou.

Quest'ultimo sostiene anche che gli studenti delle classi superiori seguiranno alcuni progetti sulla raccolta differenziata dei rifiuti e tracceranno soluzioni sotto forma di giornali scritti a mano e mappe mentali. Nei corridoi della scuola sono esposte decorazioni realizzate con materiali riciclati.

La stessa scena si vede anche nella scuola elementare di Qianjin, nel distretto di Haidian. "La spazzatura può essere trasformata in risorse", afferma Wang Liping, il preside, che prosegue "abbiamo raccolto 100.000 yuan (circa 15.760 dollari) di fondi di beneficenza incoraggiando gli studenti e i loro genitori a riciclare i rifiuti e il denaro è stato utilizzato per acquistare schermi cinematografici per le scuole di Hotan, nel Xinjiang".

Secondo Liu Jianguo, professore della Tsinghua University, l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti dipende dall'ampia partecipazione e dagli sforzi incessanti della società, un aspetto che contribuisce alla promozione della civiltà sociale.

"L'ampia partecipazione degli studenti e del personale scolastico contribuirà a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti come una nuova moda nella società", auspica il docente.

I dati ufficiali mostrano che oltre il 90% dei residenti di Pechino ha partecipato alla classificazione dei rifiuti, e circa l'85% è in grado di dividere accuratamente la spazzatura.

Tuttavia, i dipartimenti competenti si stanno sforzando di aumentare ancora questo tasso.

"La nostra prossima mossa sarà una supervisione più precisa sui gruppi che hanno compiuto un lavoro relativamente scarso nello smistare la spazzatura", precisa un addetto della Commissione municipale per la gestione urbana di Pechino.

(XINHUA)