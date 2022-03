Cina: raccolta differenziata nei campus di Pechino (3)

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - La stessa scena si vede anche nella scuola elementare di Qianjin, nel distretto di Haidian.

"La spazzatura può essere trasformata in risorse", afferma Wang Liping, il preside, che prosegue "abbiamo raccolto 100.000 yuan (circa 15.760 dollari) di fondi di beneficenza incoraggiando gli studenti e i loro genitori a riciclare i rifiuti e il denaro è stato utilizzato per acquistare schermi cinematografici per le scuole di Hotan, nel Xinjiang".

Secondo Liu Jianguo, professore della Tsinghua University, l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti dipende dall'ampia partecipazione e dagli sforzi incessanti della società, un aspetto che contribuisce alla promozione della civiltà sociale.

"L'ampia partecipazione degli studenti e del personale scolastico contribuirà a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti come una nuova moda nella società", auspica il docente.

I dati ufficiali mostrano che oltre il 90% dei residenti di Pechino ha partecipato alla classificazione dei rifiuti, e circa l'85% è in grado di dividere accuratamente la spazzatura.

Tuttavia, i dipartimenti competenti si stanno sforzando di aumentare ancora questo tasso.

"La nostra prossima mossa sarà una supervisione più precisa sui gruppi che hanno compiuto un lavoro relativamente scarso nello smistare la spazzatura", precisa un addetto della Commissione municipale per la gestione urbana di Pechino.

