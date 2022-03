Cina: raccolta differenziata nei campus di Pechino (2)

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - Nella Beijing No. 20 High School, si trovano su ogni piano i bidoni per riciclare i rifiuti e gli studenti in servizio impiegano il loro ingegno per trasformare la spazzatura in ricchezza.

"Ho ricevuto una formazione sulla classificazione dei rifiuti prima di assumere il ruolo di responsabile della stazione di raccolta differenziata. Il mio compito è ricordare a tutti di dividere i rifiuti in categorie e riciclare al meglio", spiega Ding Shuyi, uno studente della scuola.

Mentre la Cina porta avanti la politica della 'doppia riduzione' nel campo dell'istruzione, che mira ad alleggerire il peso degli eccessivi compiti a casa e del tutoraggio fuori dal campus per gli studenti delle scuole elementari e medie, la raccolta differenziata è stata fusa nell'insegnamento accademico attraverso approcci innovativi di apprendimento comprensibile.

"I nostri insegnanti di cinese incoraggiano gli studenti a scrivere versi a tema sulla classificazione dei rifiuti, quelli di matematica li invitano a svolgere esercizi su argomenti come la conservazione dell'acqua, mentre i nostri docenti di musica hanno coreografato una danza di 'selezione dei rifiuti' con gli studenti", commenta Zuo Chunyun, preside di una scuola primaria nel distretto suburbano di Tongzhou.

Quest'ultimo sostiene anche che gli studenti delle classi superiori seguiranno alcuni progetti sulla raccolta differenziata dei rifiuti e tracceranno soluzioni sotto forma di giornali scritti a mano e mappe mentali. Nei corridoi della scuola sono esposte decorazioni realizzate con materiali riciclati. (SEGUE)