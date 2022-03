Cina: più investimenti per infrastrutture trasporti

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - La Cina ha aumentato gli investimenti in infrastrutture stradali e fluviali nei primi due mesi dell'anno. Questo è quanto emerge dai dati del ministero dei Trasporti.

Gli investimenti fissi in infrastrutture stradali e fluviali sono saliti del 14,8% su base annua, raggiungendo i 273,1 miliardi di yuan (circa 43,1 miliardi di dollari) da gennaio a febbraio.

La provincia di Guizhou della Cina sud-occidentale ha segnalato la crescita più veloce in questo senso, con investimenti più che raddoppiati rispetto a un anno fa, per un valore di 20,67 miliardi di yuan nei primi due mesi del 2022.

La municipalità di Tianjin, nel nord della Cina, ha visto il calo più sensibile durante il periodo, con l'investimento che è crollato del 76,2% su base annua, in base alle cifre ufficiali.

(XINHUA)