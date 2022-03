Cina: cresce trasporto passeggeri e merci a gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - L'industria cinese del trasporto di passeggeri e di merci ha riportato una crescita robusta nei primi due mesi dell'anno, poiché le attività commerciali si stanno riprendendo grazie alle politiche di incentivazione.

Il China Transportation Services Index (Ctsi) si è attestato a 153,8 punti da gennaio a febbraio, con un aumento del 4,4% su base annua, secondo la China Academy of Transportation Sciences.

Il sottoindice per il trasporto merci ha raggiunto 188,2 punti nello stesso periodo, un valore maggiore del 4,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Anche il sottoindice del trasporto di passeggeri ha registrato un aumento del 4,7% su base annua.

Il Ctsi incorpora il volume dei trasporti di passeggeri e merci di vari mezzi, tra cui ferrovie, autostrade, corsi d'acqua e aviazione civile. Con il 2010 come anno di base e 100 punti come valore di partenza, l'indice include sottoindici per il trasporto di passeggeri e per quello di merci. (XINHUA)