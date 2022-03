Cina: circa 1,24 miliardi con vaccinazione completa

(XINHUA) - PECHINO, 19 MAR - Secondo le cifre di ieri, quasi 1,24 miliardi di persone in tutta la Cina continentale hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid-19. Lo ha dichiarato oggi un funzionario della sanità cinese.

Quasi 3,22 miliardi di dosi di preparazioni anti Covid-19 sono state somministrate in Cina continentale fino a ieri, come ha annunciato nel corso di una conferenza stampa Mi Feng, portavoce della Commissione Sanitaria Nazionale.

Chiedendo di non abbassare la guardia di fronte alla pandemia ancora in corso, il funzionario ha chiesto un'attuazione più rapida e rigorosa delle attuali misure di prevenzione e controllo del Covid-19. (XINHUA)