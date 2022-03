Cina: Chongqing salva oltre 700 alberi antichi

(XINHUA) - CHONGQING, 19 MAR - La municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, ha salvato più di 700 alberi antichi e preziosi a partire dall'anno scorso. Lo hanno reso noto le autorità locali.

La città ha adottato una serie di misure da quando ha lanciato una campagna di protezione degli alberi nel 2018, tra cui il trattamento dei fori delle piante, l'installazione di recinzioni protettive e supporti per i tronchi, il miglioramento dell'ambiente di vita per la vegetazione, la gestione delle minacce che coinvolgono insetti e malattie per la salute degli alberi, come ha dichiarato l'ufficio forestale municipale.

Nel frattempo, Chongqing ha rafforzato la protezione degli alberi attraverso la tecnologia, creando carte d'identità con codici QR per alcuni alberi antichi sotto protezione. I sensori monitorano anche lo spostamento, l'alloggiamento e la crescita di diversi alberi di importanza significativa.

Chongqing ospita più di 25.500 piante antiche e preziose, di cui oltre 510 hanno più di 500 anni.

Negli ultimi anni, le città cinesi hanno lanciato varie campagne per rafforzare la protezione e migliorare la gestione degli alberi antichi e rari a livello nazionale.

Nel marzo 2021 dopo anni di duro lavoro il governo locale ha ridato vita a un albero morente di 406 anni a Nanning, capoluogo della regione autonoma di Guangxi Zhuang in Cina meridionale, con interventi come l'installazione di tubi accanto alla pianta e l'irrigazione per due volte a settimana durante la stagione secca.

A dicembre 2020 l'amministrazione della montagna Taishan, un popolare sito del patrimonio mondiale dell'Unesco situato nella provincia di Shandong in Cina orientale, ha incoraggiato il pubblico ad 'adottare' più di 200 alberi antichi e preziosi che crescono nella zona. (XINHUA)