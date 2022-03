Cina: Chongqing salva oltre 700 alberi antichi (2)

(XINHUA) - CHONGQING, 19 MAR - Negli ultimi anni, le città cinesi hanno lanciato varie campagne per rafforzare la protezione e migliorare la gestione degli alberi antichi e rari a livello nazionale.

Nel marzo 2021 dopo anni di duro lavoro il governo locale ha ridato vita a un albero morente di 406 anni a Nanning, capoluogo della regione autonoma di Guangxi Zhuang in Cina meridionale, con interventi come l'installazione di tubi accanto alla pianta e l'irrigazione per due volte a settimana durante la stagione secca.

A dicembre 2020 l'amministrazione della montagna Taishan, un popolare sito del patrimonio mondiale dell'Unesco situato nella provincia di Shandong in Cina orientale, ha incoraggiato il pubblico ad 'adottare' più di 200 alberi antichi e preziosi che crescono nella zona. (XINHUA)