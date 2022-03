Porsche: entrate e utile operativo record in 2021

(XINHUA) - BERLINO, 18 MAR - Porsche ha raggiunto un nuovo massimo storico sia in termini di entrate che di utile operativo nell'anno fiscale 2021, stando a quanto reso noto oggi dal produttore tedesco di auto sportive di lusso.

I ricavi di Porsche sono aumentati del 15% su base annua a 33,1 miliardi di euro (36,7 miliardi di dollari), mentre l'utile operativo è salito a 5,3 miliardi di euro nel 2021, secondo la società.

Porsche ha accresciuto le sue consegne in tutte le aree di vendita globale lo scorso anno e la Cina ha continuato ad essere il più grande mercato individuale, dal momento che le consegne sono aumentate dell'8% fino a quasi 96.000 veicoli.

Uno "sviluppo molto positivo" è stato osservato anche in Europa, ha comunicato Porsche, aggiungendo che le consegne di nuovi veicoli nella sola Germania sono cresciute del 9% arrivando a quasi 29.000 unità.

In totale, Porsche ha consegnato 301.915 veicoli ai clienti in tutto il mondo nel 2021, superando la soglia dei 300.000 per la "prima volta nella storia dell'azienda". Quasi il 40% di tutti i nuovi mezzi Porsche consegnati in Europa erano già almeno parzialmente elettrificati, ibridi plug-in o modelli totalmente elettrici.

Porsche mira a generare la metà delle sue vendite con auto elettrificate entro il 2025. Nel 2030, la quota di tutti i nuovi veicoli con un sistema di propulsione completamente elettrico deve essere superiore all'80%.

Per tali "ambiziosi obiettivi", Porsche sta investendo in stazioni di ricarica premium. Ulteriori "ampi investimenti stanno giungendo nelle tecnologie di base quali i sistemi di batteria e la produzione di moduli", ha notato la casa automobilistica tedesca. (1 euro = 1,11 dollari) (XINHUA)