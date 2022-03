Covid: Xi, 'contenimento rapido focolai'

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito Comunista Cinese (Pcc), ha sollecitato ieri un rapido contenimento della diffusione dell'epidemia di Covid-19.

Le osservazioni di quest'ultimo sono emerse mentre presiedeva una riunione del Comitato permanente dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Pcc, volto ad analizzare la situazione dell'epidemia di Covid-19.

Xi ha detto che dal momento che le misure di risposta al nuovo Coronavirus sono state applicate in maniera regolare, la Cina ha risposto efficacemente ai cluster di infezione regionali e ha fornito la migliore protezione possibile per la vita e la salute delle persone.

La performance economica del Paese e la risposta al Covid-19, che hanno entrambi costituito una guida per il mondo, hanno dimostrato pienamente la propria forza e la propria capacità nella prevenzione e nel controllo delle epidemie, ha dichiarato Xi, sottolineando come questo abbia evidenziato anche i vantaggi della leadership del Pcc e del sistema socialista.

"La vittoria viene dalla perseveranza", ha detto Xi per poi chiedere a tutti i dipartimenti e alle regioni di prepararsi alla complessità e alla difficoltà della risposta al Covid-19 in patria e all'estero.

Il popolo dovrebbe sempre venire per primo, ha asserito Xi, ponendo enfasi sulle misure accurate e basate sulla scienza, e sull'aderenza alla politica dinamica a casi zero per contenere al più presto la diffusione dell'epidemia.

Lui ha fatto appello a ulteriori innovazioni scientifiche e tecnologiche nella ricerca e nello sviluppo di vaccini, di reagenti per test rapidi e di farmaci per rendere la prevenzione e il controllo più mirati.

Xi ha affermato che dovrebbero essere prese misure più efficaci per ottenere il massimo effetto nella prevenzione e nel controllo, al minimo costo, e per ridurre il più possibile l'impatto dell'epidemia sullo sviluppo socioeconomico. (XINHUA)