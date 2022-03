Covid: revisione piano cure non allenterà controllo

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - La recente revisione del programma relativo alla diagnosi e alla cura del Covid-19 non significa un allentamento della prevenzione e del monitoraggio in Cina, stando a quanto reso noto oggi nel corso di una conferenza stampa da Jiao Yahui, alto funzionario senior della Commissione Sanitaria Nazionale.

L'alto funzionario sanitario ha specificato che il piano rivisto dovrebbe raggiungere la massima efficacia con il minimo costo grazie a misure più scientifiche e accurate.

Secondo il programma, i casi asintomatici e quelli con sintomi lievi, ad esempio, verranno inviati in strutture di quarantena designate invece che in ospedali, ha precisato Jiao, aggiungendo: "questo non significa che saranno trascurati. Vi sarà personale medico nelle strutture".

Jiao ha esortato i dipartimenti sanitari locali ad applicare le misure di prevenzione e controllo con la stessa attenzione di prima. (XINHUA)