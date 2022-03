Covid: Cina, volontari offrono forte sostegno

(XINHUA) - JINAN, 18 MAR - Zhao Qiuyao ha lavorato più di 10 ore al giorno in un centro per i test molecolari da quando l'ultima ondata di Covid-19 ha colpito la provincia dello Shandong, nella Cina orientale, all'inizio di marzo.

"Il momento più impegnativo è quando vengono eseguiti i test di massa. Per una comunità di 2.700 residenti, devo muovere le braccia avanti e indietro decine di migliaia di volte al giorno con le procedure di campionamento", ha riferito Zhao, volontaria e infermiera di un ospedale dentistico locale nella città di Jiaozhou, nella provincia dello Shandong.

Nonostante il duro lavoro, Zhao sente di essere responsabile e di dover fare qualcosa per la sua città natale in questo momento critico. La volontaria 26enne arriva sempre con una o due ore di anticipo, contando e controllando i materiali usati per combattere la pandemia e, cosa più importante, testando i dispositivi elettronici per prevenire qualsiasi problema nei test molecolari.

Un totale di 2.300 volontari, tra cui Zhao, provenienti da diverse strutture mediche si sono uniti alla lotta contro il coronavirus a Jiaozhou, formando 1.237 squadre per garantire che i test molecolari si svolgano senza problemi.

La provincia dello Shandong oggi ha riportato 61 casi di Covid-19 trasmessi a livello locale, secondo quanto dichiarato dalla Commissione Sanitaria Nazionale. (SEGUE)