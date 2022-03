Covid: Cina, volontari offrono forte sostegno (2)

(XINHUA) - JINAN, 18 MAR - L'approccio dinamico zero-Covid è stato notevolmente sostenuto da persone di tutti i ceti sociali, dal personale medico di prima linea, dai residenti locali, dagli studenti universitari e dai volontari della comunità.

Da quando è esplosa la nuova ondata, Luan Ling, 60 anni, residente nella città di Laixi, nella stessa provincia, lavora in cucina. Insieme ad altri volontari, prepara ogni giorno un gran numero di panini al vapore e pane per il personale medico.

"Mi conforta molto che i nostri amici possano avere pasti caldi mentre combattono in prima linea", ha detto Luan.

Zheng Kaiwen e Cui Lujun svolgono dei compiti simili nella città di Laiyang, infatti girano per i vari posti di blocco dalle 19:00 alle 23:00 per portare ravioli ai poliziotti in servizio.

"È un momento difficile, e anche noi vogliamo fare qualcosa.

Abbiamo preparato un totale di 5.000 ravioli con l'aiuto delle nostre famiglie. Tuttavia, i poliziotti non hanno quasi mai tempo per mangiare", ha riferito Cui.

"Dato che dobbiamo indossare tute protettive, non è molto pratico parlare con le persone che vengono a salutarci o a portarci cibo e bevande, ma siamo davvero grati per la loro gentilezza", ha dichiarato Zhang Zhidong del dipartimento di polizia locale. (XINHUA)