Covid: arrivano in farmacie Cina kit test rapidi (2)

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - Al 16 marzo, la National Medical Products Administration ha approvato 12 varietà di prodotti per i test rapidi antigenici Covid-19 realizzati da imprese come la Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. e la Beijing Jinwofu Bioengineering Technology Co., Ltd.

Sono sempre di più le farmacie e le piattaforme online che hanno lanciato cooperazioni con queste imprese e in molte province è possibile ordinare i prodotti e aspettare che il corriere li consegni.

Alcune città cinesi hanno iniziato a distribuire ai cittadini kit per il test antigenico rapido, nel quadro degli sforzi volti ad accelerare lo screening epidemiologico di massa.

Un residente del distretto di Yuhang a Hangzhou, di nome Chen, si è detto ben disposto a usare i kit per il test autonomo perché abbastanza pratico: "quando vedrò i risultati negativi, mi sentirò rassicurato al momento di andare al lavoro o incontrare gli amici".

L'autorità sanitaria locale ha ricordato che i cittadini che sono risultati positivi usando i kit antigenici rapidi devono dichiararlo subito presso l'autorità sanitaria della propria comunità, non effettuare spostamenti e restare isolati dai propri familiari, in attesa che i professionisti medici prelevino i loro campioni.

La Commissione Sanitaria Nazionale ha precisato che i risultati del rilevamento dell'antigene possono ora essere utilizzati nello screening dell'infezione da Covid-19, mentre i risultati del tampone molecolare restano decisivi per la diagnosi. (XINHUA)