Cina:corrieri espressi raggiungono anche aree rurali

(XINHUA) - TAIYUAN, 18 MAR - Da anni, la Cina istituisce ampiamente punti di servizio espresso e offre servizi di logistica nelle zone rurali, fornendo uno stile di vita moderno agli abitanti dei villaggi.

Jia Xiaofeng, 58 anni, finalmente non deve più preoccuparsi della difficoltà di ricevere consegne espresse.

Vivendo nel villaggio di Xiaotunzhuang, nella contea di Yangqu, nella provincia dello Shanxi, Jia riceve sempre i pacchi inviati da suo figlio che lavora a Pechino, distante circa 500 chilometri.

La buona volontà del figlio era un tempo un "dolce fardello" per l'anziano uomo che ogni volta doveva percorrere 5 chilometri per andare dal suo villaggio fino in città, per ritirarli.

Oltre al problema della lunga distanza, anche la frutta e le merci fresche possono facilmente rovinarsi se non vengono recuperate in tempo.

Tuttavia, con il completamento del nuovo sito di consegna espresso nel villaggio, Jia non ha più di che preoccuparsi: "ora il corriere consegna la merce direttamente alla mia porta".

La città di Taiyuan, a cui appartiene il villaggio di Jia, ha gradualmente accelerato il ritmo del programma 'pacchetti nei villaggi' e le principali compagnie di corriere espresso del Paese hanno esteso i loro servizi a 636 villaggi cittadini, come fa sapere l'amministrazione postale locale.

I centri di servizio espresso non solo favoriscono gli abitanti dei villaggi nel ritiro delle consegne, ma forniscono anche servizi logistici più convenienti per l'e-commerce nelle zone rurali.

Zhang Xin, ad esempio, è un agricoltore del villaggio di Beishe e si guadagna da vivere con il commercio elettronico.

Durante le stagioni del raccolto, il corriere si reca direttamente a casa sua per ritirare i prodotti agricoli e inviarli ai suoi clienti: "prima che fossero istituiti i punti di servizio espresso, era possibile vendere il miglio che abbiamo piantato soltanto ai grossisti. Ora invece i corrieri ritirano i prodotti proprio alla mia porta e li portano direttamente ai clienti", spiega l'uomo.

Inoltre, senza dover ricorrere a un intermediario, il reddito di Zhang è aumentato del 30% rispetto a prima. (SEGUE)