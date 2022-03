Cina:corrieri espressi raggiungono anche aree rurali (2)

(XINHUA) - TAIYUAN, 18 MAR - L'evoluzione della rete di servizi espressi collega in modo efficace gli agricoltori con il mercato, facendo crescere sia l'offerta che la domanda di prodotti agricoli, fattore di grande importanza per promuovere la rivitalizzazione rurale.

Al 'Due sessioni', evento appena concluso, dal rapporto di lavoro del governo è emerso che la Cina rafforzerà i sistemi commerciali a livello di contea e svilupperà il commercio elettronico e i servizi di consegna espressa nelle zone rurali, con l'obiettivo di promuovere la rivitalizzazione di tali aree a tutto tondo.

Quello in questione è il nono anno consecutivo dal 2014 in cui il rapporto di lavoro del governo menziona l'industria delle consegne espresse.

I dati del centro di gestione provinciale dello Shanxi di Zto Express mostrano che il volume d'affari nelle zone rurali della provincia è aumentato significativamente da gennaio a febbraio di quest'anno, con un tasso di crescita superiore di circa il 50% rispetto a quello dell'area urbana.

Da settembre 2020, nei villaggi della contea di Yangqu sono stati introdotti dei veicoli per le consegne espresse che permettono ai residenti delle aree rurali di ricevere e inviare pacchi senza uscire di casa.

Con l'emergere dei servizi espressi, gli abitanti dei villaggi che raramente usano Internet, hanno iniziato a imparare a fare acquisti online.

"Al momento, il nostro servizio espresso copre più di 60 villaggi della contea, di cui 17 remoti", spiega Zhou Zijian, manager della filiale della contea di Yangqu di Zto Express.

Quest'ultimo conclude: "in futuro, ottimizzeremo ulteriormente i percorsi nei villaggi e ridurremo i costi logistici, puntando a permettere a più residenti delle aree rurali di usufruire degli stessi servizi di consegna espressa presenti nelle aree urbane". (XINHUA)