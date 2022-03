Cina-Usa: Xi pone enfasi su sforzi congiunti

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - La Cina e gli Stati Uniti non sono tenuti solo a guidare le proprie relazioni verso la direzione giusta, ma anche ad assumersi la propria parte di responsabilità a livello internazionale e a lavorare per la pace e la tranquillità mondiali. Sono queste le osservazioni fatte quest'oggi dal presidente cinese Xi Jinping nel corso di una videochiamata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, su richiesta di quest'ultimo.

Notando che il panorama internazionale ha incontrato nuovi importanti sviluppi dal primo incontro virtuale dei due capi di Stato tenutosi lo scorso novembre, Xi ha sottolineato che la tendenza prevalente di pace e sviluppo sta affrontando pesanti sfide, e il mondo non è né tranquillo né stabile.

"La crisi ucraina non è qualcosa che vogliamo vedere", ha affermato Xi.

Gli eventi dimostrano ancora una volta che le nazioni non dovrebbero arrivare al punto di incontrarsi sul campo di battaglia. Il conflitto e lo scontro non sono nell'interesse di nessuno, e la pace e la sicurezza sono ciò di cui la comunità internazionale dovrebbe fare più tesoro, ha aggiunto Xi.

"Quali membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché in qualità delle due principali economie del mondo, non solo dobbiamo guidare le relazioni tra Cina e Stati Uniti lungo il percorso corretto, ma anche assumerci la nostra parte di responsabilità internazionali e lavorare per la pace e la tranquillità del mondo", ha detto Xi. (XINHUA)