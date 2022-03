Cina: prove lavorazione pigmenti di 40.000 anni fa

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 18 MAR - Sono state rinvenute prove dell'uso precoce di pigmenti da parte dell'uomo nel sito archeologico di Xiamabei, nella provincia dello Hebei, nella Cina settentrionale.

Xiamabei è un sito del tardo Paleolitico situato nel bacino di Nihewan, nella contea di Yangyuan, una delle aree meglio conservate dell'Asia orientale in termini di resti paleolitici e reperti culturali.

"È stata recentemente scoperta la prima prova conosciuta della lavorazione del colore ocra degli esseri umani preistorici in Cina e nell'Asia orientale in generale a Xiamabei, raffigurante una vibrante scena di vita degli abitanti di queste regioni risalente a 40.000 anni fa", ha dichiarato Wang Fagang, ricercatore associato dell'istituto provinciale dell'Hebei per i beni culturali e l'archeologia.

I resti di pigmento ocra, gli strumenti di pietra e d'osso, e i frammenti di fossili animali sparsi intorno ai focolari del sito risalgono a un periodo compreso tra i 41.000 e i 39.000 anni fa, ha riferito Wang.

In base all'analisi tecnica, è stata identificata una zona di colorazione ricca di ocra, sono stati trovati grandi dischi e sfere per la macinazione e ocre rotte, inoltre sono stati scoperti segni di abrasione sulla superficie di alcune ocre, indicando che si trattava di un sito di lavorazione del pigmento. (SEGUE)