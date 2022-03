Cina: prove lavorazione pigmenti di 40.000 anni fa (2)

(XINHUA) - SHIJIAZHUANG, 18 MAR - La maggior parte degli strumenti di pietra con fattezze simili a lame trovati a Xiamabei erano stati resi più piccoli. Alcuni mostrano prove evidenti di essere stati impugnati, e sono stati presumibilmente utilizzati per raschiare la pelle, tagliare materiale vegetale e tessuti animali.

"Se associati alla documentazione di distribuzione dei reperti trovati durante gli scavi sul campo, possiamo immaginare chiaramente una comunità umana arcaica di 40.000 anni fa che si rilassa intorno a un fuoco, macina minerali per estrarne il colore, impugna pietre per usarle come lame, e condivide il cibo", ha dichiarato Wang.

"Quarantamila anni fa, questo fu un punto cruciale nella formazione, diffusione e modernizzazione comportamentale della rivoluzione del tardo Paleolitico e dei primi esseri umani moderni", ha affermato Yang Shixia, ricercatore associato presso l'Istituto di Paleontologia dei Vertebrati e di Paleoantropologia della Chinese Academy of Sciences.

"Questa analisi delle informazioni sul comportamento umano ottenute dal sito archeologico di Xiamabei ci fornisce le prove per comprendere i cambiamenti comportamentali dei primi esseri umani moderni della Cina settentrionale e nell'Asia orientale", ha osservato Yang. (XINHUA)