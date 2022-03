Cina: nuove misure per aumentare produzione agricola

(XINHUA) - PECHINO, 18 MAR - Il massimo pianificatore economico della Cina ha dettagliato le mansioni finalizzate all'aumento della produzione agricola, sollecitando gli sforzi per stabilizzare la produzione di cereali, espandere la coltivazione della soia e dei semi oleaginosi, e assicurare la fornitura di prodotti dell'agricoltura.

Le zone di produzione agricola primaria dovrebbero ottimizzare la propria capacità di produzione globale di cereali, si legge in una circolare della Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma. Le principali aree di vendita dovrebbero stabilizzare e aumentare i tassi di autosufficienza dei cereali in modo efficiente, mentre le regioni in cui la produzione agricola e le vendite sono equilibrate dovrebbero garantire l'autosufficienza di base.

Sforzi vigorosi dovrebbero essere fatti al fine di espandere la piantagione della soia e delle colture di semi oleaginosi con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo coordinato nella produzione di queste due materie, emerge dal documento.

Il pianificatore economico ha inoltre richiesto di prestare particolare attenzione all'offerta e alla domanda di suini vivi, impegnandosi a prendere misure mirate per la stabilizzazione della capacità di produzione di base e la prevenzione delle fluttuazioni.

Tra le ulteriori misure volte a stimolare la produzione agricola vi sono il rafforzamento della costruzione di infrastrutture agricole e la stabilizzazione dei prezzi dei materiali relativi all'agricoltura, inclusi i fertilizzanti.

La Cina ha fissato un obiettivo per assicurare che la produzione di cereali dell'intero anno rimanga sopra i 650 miliardi di kg nel 2022. Nel 2021, la produzione di cereali della Cina ha raggiunto un nuovo massimo storico di 683 miliardi di kg, con terreni coltivati a cereali che hanno superato 1,76 miliardi di mu (circa 117,3 milioni di ettari). (XINHUA)