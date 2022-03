Tibet: software riconoscimento vocale per comunicare

(XINHUA) - CHENGDU, 17 MAR - Gerong, che parla solo kamba tibetano, un dialetto della regione, quando si allontanava da casa si trovava spesso in situazioni imbarazzanti perchè veniva compreso solo da poche persone.

Questo mese, tuttavia, quando il 50enne tibetano della prefettura di Garze, nella provincia del Sichuan, ha visitato un ospedale nel capoluogo provinciale di Chengdu, è riuscito a comunicare senza problemi con un medico di lingua cinese mandarino in merito alla sua malattia.

Ciò che li ha aiutati a superare la barriera linguistica è stata un'applicazione di riconoscimento vocale installata sullo smartphone che è in grado di trascrivere i tre principali dialetti tibetani, U-Tsang, Amdo e Kamba, e tradurli in cinese.

Il software, chiamato Dungkar Tibetan Keyboard, è frutto del lavoro di un gruppo di giovani ingegneri di iFlytek, colosso dell'intelligenza artificiale e della tecnologia vocale.

Nyima Wangdu, product manager di Dungkar spiega: "grazie alla sua nuova capacità di riconoscere i dialetti tibetani, il software può ora soddisfare le esigenze di circa due terzi dei tibetani in tutta la Cina".

La tastiera in lingua tibetana è stata lanciata per la prima volta nel 2017, ma ha iniziato a supportare il riconoscimento vocale solo all'inizio di questo mese. Gli ingegneri hanno impiegato quasi cinque anni per abilitare tale funzione dopo aver costruito un glossario sufficiente di kamba tibetano.

Nyima Wangdu ha inoltre commentato: "i principali ostacoli nello sviluppo del software erano la mancanza di un glossario e di supporto da parte dei linguisti sui dialetti tibetani".

