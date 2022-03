Tibet: software riconoscimento vocale per comunicare (2)

(XINHUA) - CHENGDU, 17 MAR - Per risolvere il problema, il gruppo di iFlytek ha ampliato la ricerca sui parlanti madrelingua di questo dialetto, raggruppando quasi 60 studenti tibetani della Southwest Minzu University per il progetto, che hanno aiutato il team ad arricchire il glossario di kamba tibetano.

Dal punto di vista tecnico, il gruppo ha creato un team dedicato allo sviluppo di una nuova generazione di sistemi versatili di sintesi vocale multilingue.

Cao Bin, uno degli ingegneri, è laureato in linguistica all'università e si è occupato delle differenze sintattiche tra le due lingue, spiegando ad esempio che 'marzo 13' in tibetano viene scritto '13 marzo'.

Deng Qi, un designer di interfaccia utente del gruppo, ha dovuto affrontare il problema estetico derivante dalla differenza di lunghezza delle frasi cinesi e tibetane, precisando che "sebbene abbiamo cercato di far coincidere la lunghezza delle due lingue, ci siamo preoccupati anche della precisione delle traduzioni", e aggiunge, "ci siamo impegnati molto per raggiungere il risultato ideale".

Ad oggi, Dungkar conta oltre 4,8 milioni di utenti nelle regioni di lingua tibetana come la regione autonoma del Tibet e le province del Sichuan e del Qinghai.

Infine, il product manager dell'applicazione ha affermato: "sono convinto che la lingua non sia solo uno strumento per comunicare, ma anche un ponte che avvicina le persone che vivono in luoghi diversi". (XINHUA)