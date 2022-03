Onu: rappresentante Cina chiede cooperazione Cina-Ue

(XINHUA) - SEDE CENTRALE DELL'ONU, 17 MAR - Ieri, il rappresentante permanente della Cina presso le Nazioni Unite, Zhang Jun ha fatto appello alla cooperazione Cina-Ue per affrontare le sfide globali.

Quest'ultimo, in occasione di un evento collaterale Cina-Ue dedicato alle donne e alla biodiversità, ha dichiarato che il mondo di oggi sta affrontando numerose sfide globali aggiungendo che la Cina e l'Unione Europea sono due grandi forze deputate al mantenimento della pace mondiale, due enormi mercati nella promozione dello sviluppo comune e due grandi civiltà a supporto del progresso umano.

L'alto funzionario ha asserito inoltre che la Cina e l'Ue hanno la responsabilità e la capacità di rafforzare la cooperazione globale, commentando così: "Dovremmo dare priorità allo sviluppo e promuovere l'attuazione dell'Agenda 2030.

Dovremmo lavorare insieme per affrontare il cambiamento climatico, preservare la biodiversità e fare in modo che la seconda parte della Cop15 (Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità) sia un successo. Dovremmo rafforzare la cooperazione tripartita con i Paesi in via di sviluppo per promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne".

L'inviato ha infine affermato che la Cina è disposta ad approfondire la cooperazione con l'Ue e i suoi Stati membri, a rispettare gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, a salvaguardare il multilateralismo e a indurre le Nazioni Unite a fare di più per affrontare le sfide globali.

