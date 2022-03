Industria vinicola greca guarda al mercato cinese

(XINHUA) - ATENE, 17 MAR - Nel corso degli ultimi anni, l'industria vinicola greca ha fatto grandi passi avanti, ottenendo apprezzamento in tutto il mondo. Secondo quanto affermato dagli addetti del settore ai microfoni di Xinhua, durante un recente evento tenutosi ad Atene, la Cina è uno dei mercati che i produttori di vino greci mirano ora a conquistare.

L'evento in questione è 'Oenorama 2022', la più grande fiera dedicata ai vini greci, dove circa 250 cantine da tutte le regioni del Paese europeo hanno presentato circa 3.000 specialità enologiche di ogni genere, tra il 12 e il 14 marzo.

Dopo un break di due anni dovuto alla pandemia di Coronavirus, l'esposizione è tornata, offrendo ai visitatori la possibilità di degustare le annate 2019, 2020 e 2021.

Dal 1994, data di lancio di questo appuntamento annuale, il direttore generale di Oenorama, Constantine Stergidis, ha assistito al notevole progresso dell'industria vinicola greca, che ha descritto come "molto dinamica".

Quest'ultimo asserisce: "abbiamo molte nuove cantine, alcune più piccole che stanno aprendo, il che è positivo, perché crea un volume vitale per il vino greco e per l'industria vinicola della Grecia all'estero", aggiungendo che "stiamo iniziando a fare più progressi nella viticoltura, fattore molto importante per il prodotto finale".

Negli anni recenti, i vini greci sono stati insigniti di diversi premi internazionali e stanno diventando sempre più popolari in mercati esigenti come quello francese. Secondo quanto affermato al quotidiano greco Kathimerini da Yannis Voyatzis, ex presidente della National Interprofessional Organization of Vine and Wine (Edoao), gli ultimi cinque anni hanno visto un aumento costante del prezzo medio di una bottiglia di vino greco, il che è una dimostrazione del livello raggiunto.

Durante gli anni della crisi del debito greco, il Paese ha investito nelle sue cantine, raddoppiandone il numero da 635 a 1.295. (SEGUE)