Industria vinicola greca guarda al mercato cinese (2)

(XINHUA) - ATENE, 17 MAR - Tra la parte settentrionale del Paese e l'isola di Creta nel sud, le autorità elencano 120 Indicazioni Geografiche Protette (Igp) e oltre 30 Denominazioni di Origine Protetta (Dop) per i vini greci.

Enterprise Greece, l'agenzia ufficiale di promozione del commercio e degli investimenti del Paese, ha recentemente pubblicato un'analisi basata sui dati dell'Autorità Statistica Ellenica (Elstat), secondo la quale il valore totale delle esportazioni di vino della Grecia nel 2020 era pari a 72,05 milioni di euro (79,4 milioni di dollari) e a 84,83 milioni di euro nel 2021.

Prendendo in considerazione i dati del 2020, la Germania, con il 37,68%, è stato il primo mercato di esportazione del vino greco, seguito da Stati Uniti, Canada e Francia.

Anche se nel 2020 la Cina ha importato lo 0,59% della produzione di vino della Grecia, l'International Trade Center (Itc) mostra nel suo 'Export Potential Map Greece' che il Paese è un obiettivo promettente per gli esportatori greci.

"Si tratta potenzialmente di un mercato importante, perché penso che i cinesi siano molto ben informati sulla storia della Grecia e il vino è parte della nostra storia. Molti dei nostri vigneti sono situati in aree di interesse archeologico o sono destinazioni turistiche, come Santorini", spiega Stergidis.

Il Maestro del vino Konstantinos Lazarakis afferma ai microfoni di Xinhua: "la Cina è un mercato estremamente importante, o potenzialmente importante, per i vini della Grecia. Penso che man mano che il vino diventa più popolare in Cina, nel giro di pochi anni vedremo gli estimatori cinesi avvicinarsi al vino greco".

Aris Tselepos è un viticoltore di seconda generazione che si occupa della Tselepos Wines, la quale dal 2015 ha stabilito una cooperazione stabile con i suoi partner in Cina: "negli ultimi anni il vino greco si è affermato nel mercato mondiale e sta facendo i suoi prossimi passi anche nel mercato dell'Asia", spiega a Xinhua.

Quest'ultimo aggiunge: "in base alla mia esperienza posso dire che è un mercato che negli ultimi anni ha avuto una crescita enorme. Esportiamo i prodotti di tutte e tre le nostre cantine e vediamo una crescita eccezionale su base annua, aspettandoci di continuare a svilupparci e a rafforzare questa partnership". (1 euro = 1,10 dollari) (XINHUA)