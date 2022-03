Covid: Jilin, maggioranza casi asintomatici e lievi

(XINHUA) - CHANGCHUN, 17 MAR - Quasi il 95% dei casi Covid-19 rilevati nella recente recrudescenza dei contagi nella provincia nord-orientale cinese di Jilin sono asintomatici o presentano sintomi lievi.

È quanto dichiarato oggi dalle autorità locali.

Yang Junling, specialista di medicina respiratoria e critica, ha affermato oggi in conferenza stampa che le condizioni della stragrande maggioranza dei pazienti con sintomi lievi o moderati sono migliorate in seguito al trattamento, aggiungendo che finora solo pochissimi di questi sono sfociati in casi gravi o critici.

Ieri la provincia ha registrato 742 casi confermati di Covid-19 a trasmissione locale e 415 asintomatici locali. (XINHUA)