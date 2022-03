Covid: 1.226 nuovi casi locali in Cina continentale

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Ieri in Cina continentale sono state segnalate 1.226 infezioni di Covid-19 a trasmissione locale, in calo rispetto alle 1.860 registrate martedì; lo ha reso noto oggi la Commissione Sanitaria Nazionale.

Di queste, 742 sono emerse nella provincia nord-orientale dello Jilin, 99 nella provincia orientale cinese del Fujian, 83 nella provincia meridionale del Guangdong e 62 nella provincia nord-orientale del Liaoning.

Anche più di una dozzina di altre suddivisioni a livello provinciale hanno riscontrato nuovi casi a trasmissione locale, tra cui la capitale, Pechino, dove sono stati segnalati 4 contagi.

I casi importati rilevati in Cina continentale sono 91.

A Shanghai sono emersi inoltre 8 nuovi casi sospetti provenienti dall'estero. Non vi sono stati ulteriori decessi correlati alla malattia.

La giornata di ieri ha visto anche la segnalazione di 1.310 asintomatici, di cui 1.206 a trasmissione locale.

Il numero totale dei casi confermati in Cina continentale, aggiornato al 16 marzo e comprende sia i casi locali che importati, è pari a 123.773.

A seguito della guarigione di 247 pazienti, il numero di pazienti Covid-19 confermati ancora in terapia ammonta a 14.850.

Il bilancio delle vittime provocate dal virus in Cina continentale, dall'inizio della pandemia, è pari a 4.636.

(XINHUA)