Cina: zona umida Pechino ospita smergo cinese

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Intente a galleggiare in un bacino idrico di Pinggu, a nord-est di Pechino, due coppie di smergo cinese, noto anche come 'fossile vivente alato', rappresentano la prova più recente dei continui sforzi locali nella protezione ecologica.

Il maschio di smergo cinese presenta un lungo piumaggio sulla corona e ha un motivo squamato prominente su entrambi i lati, ragione per il quale la specie è detta anche 'smergo dai fianchi scagliosi', mentre la femmina è caratterizzata da un motivo squamato grigio sul dorso e più scuro su entrambi i lati, nonché da un lungo piumaggio sulla corona di colore marrone-rossastro.

Questo bellissimo e raro uccello acquatico vive sul pianeta da oltre dieci milioni di anni e per questo si è guadagnato l'appellativo di 'fossile vivente'. Si tratta di una specie che funge da indicatore della salute ecologica delle zone umide e, attualmente, si stima che su scala mondiale non ne siano rimasti più di 3.000 esemplari selvatici.

Lo smergo cinese è stato inserito nella Lista Rossa delle Specie Minacciate dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in Cina è posto inoltre sotto protezione statale di primo grado. L'aggettivo 'cinese', che ne completa il nome, è dato dalla zona geografica in cui si stanzia.

Secondo Jin Haiqing, supervisore della fauna selvatica di Xiyu Reservoir con l'Ufficio del Paesaggio del distretto di Pinggu, la mattina dell'8 marzo, alcuni bird watcher locali hanno avvistato uno smergo dalle caratteristiche straordinarie.

A seguito della verifica da parte degli esperti, due coppie di smergo cinese (Mergus squamatus) sono state avvistate nel bacino. (SEGUE)