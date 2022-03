Cina: zona umida Pechino ospita smergo cinese

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Intente a galleggiare in un bacino idrico di Pinggu, a nord-est di Pechino, due coppie di smergo cinese, noto anche come 'fossile vivente alato', rappresentano la prova più recente dei continui sforzi locali nella protezione ecologica.

Il maschio di smergo cinese presenta un lungo piumaggio sulla corona e ha un motivo squamato prominente su entrambi i lati, ragione per il quale la specie è detta anche 'smergo dai fianchi scagliosi', mentre la femmina è caratterizzata da un motivo squamato grigio sul dorso e più scuro su entrambi i lati, nonché da un lungo piumaggio sulla corona di colore marrone-rossastro.

Questo bellissimo e raro uccello acquatico vive sul pianeta da oltre dieci milioni di anni e per questo si è guadagnato l'appellativo di 'fossile vivente'. Si tratta di una specie che funge da indicatore della salute ecologica delle zone umide e, attualmente, si stima che su scala mondiale non ne siano rimasti più di 3.000 esemplari selvatici.

Lo smergo cinese è stato inserito nella Lista Rossa delle Specie Minacciate dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in Cina è posto inoltre sotto protezione statale di primo grado. L'aggettivo 'cinese', che ne completa il nome, è dato dalla zona geografica in cui si stanzia.

Secondo Jin Haiqing, supervisore della fauna selvatica di Xiyu Reservoir con l'Ufficio del Paesaggio del distretto di Pinggu, la mattina dell'8 marzo, alcuni bird watcher locali hanno avvistato uno smergo dalle caratteristiche straordinarie.

A seguito della verifica da parte degli esperti, due coppie di smergo cinese (Mergus squamatus) sono state avvistate nel bacino.

Quest'ultimo sottolinea ai microfoni di un reporter di Xinhua quanto sia curioso notare che, anche se gli smerghi cinesi seguono gli stormi di smerghi comuni durante le loro migrazioni, di solito questi non si mischiano con il resto dei volatili e rimangono in disparte, aggiungendo che presso il bacino, il loro cibo, proprio come per altri uccelli acquatici, è costituito da piccoli pesci e cobiti.

Pechino è posizionata in un punto chiave lungo la 'East Asian-Australasian Flyway', la più grande linea di volo per gli uccelli migratori nel mondo, quindi è una località chiave per il riposo e la nutrizione dei viaggiatori alati. Negli ultimi anni, grazie agli sforzi instancabili volti a rafforzare la protezione, l'ambiente ecologico è migliorato e sempre più specie di uccelli sono state osservate nei pressi della città.

Gli esperti hanno sottolineato che l'arrivo di queste rare anatre è il risultato della protezione efficace della natura selvaggia originale della zona umida intorno al bacino nonché dell'adozione di misure efficaci per prevenire il bracconaggio, la pesca elettrica e altri atti illegali che possono, con grande probabilità, danneggiare la fauna selvatica.

Il governo locale di Pinggu ha adottato il principio di 'mantenimento dell'ecologia originale' per le zone umide del bacino, ha istituito recinzioni per impedire che il bracconaggio illegale e l'elettropesca causino gravi danni alla biosfera, e ha dispiegato supervisori locali per monitorare e registrare la biodiversità nei siti di rilievo, come spiega Zhang Yufang, vice direttore del Forest Chief System Office e vice direttore dell'Ufficio del Paesaggio del distretto di Pinggu.

Il 13 marzo, quest'ultimo si è recato, insieme al personale dell'ufficio, presso lo Xiyu Reservoir per un'ispezione, spiegando a Xinhua che per proteggere gli uccelli che attraversano la regione, l'ufficio ha anche intensificato il monitoraggio e l'ispezione del bracconaggio e di altre attività illegali.

Durante lo scorso fine settimana, più di 100 birdwatcher e appassionati di fotografia si sono precipitati sul posto per ammirare lo smergo cinese, spiega Jin a un reporter nel corso di una trasmissione Xinhua in diretta streaming.

L'esperto racconta che al fine di non disturbare i volatili, gli appassionati locali hanno anche organizzato spontaneamente gruppi WeChat, invitando tutti a guardare e fotografare gli uccelli in modo civile.

Peng Yuzhong, un birdwatcher e fotografo locale, è stato il primo a riconoscere lo smergo cinese presso il bacino. Da quando ha avuto inizio la stagione delle migrazioni, lui e sua moglie vengono tutti i giorni ad osservare i viaggiatori alati e, a suo avviso, è lo stato quasi incontaminato della zona umida del bacino ad attirare gli smerghi cinesi: "proteggere l'ambiente è per l'umanità coesistere in armonia con madre natura", ha commentato.

Secondo gli esperti, se l'ecosistema incontaminato delle zone umide sarà meglio protetto e gradualmente ripristinato, ci si può aspettare che sempre più specie facciano la loro comparsa in città. (XINHUA)