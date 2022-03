Cina: zona umida Pechino ospita smergo cinese (3)

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Il 13 marzo, quest'ultimo si è recato, insieme al personale dell'ufficio, presso lo Xiyu Reservoir per un'ispezione, spiegando a Xinhua che per proteggere gli uccelli che attraversano la regione, l'ufficio ha anche intensificato il monitoraggio e l'ispezione del bracconaggio e di altre attività illegali.

Durante lo scorso fine settimana, più di 100 birdwatcher e appassionati di fotografia si sono precipitati sul posto per ammirare lo smergo cinese, spiega Jin a un reporter nel corso di una trasmissione Xinhua in diretta streaming.

L'esperto racconta che al fine di non disturbare i volatili, gli appassionati locali hanno anche organizzato spontaneamente gruppi WeChat, invitando tutti a guardare e fotografare gli uccelli in modo civile.

Peng Yuzhong, un birdwatcher e fotografo locale, è stato il primo a riconoscere lo smergo cinese presso il bacino. Da quando ha avuto inizio la stagione delle migrazioni, lui e sua moglie vengono tutti i giorni ad osservare i viaggiatori alati e, a suo avviso, è lo stato quasi incontaminato della zona umida del bacino ad attirare gli smerghi cinesi: "proteggere l'ambiente è per l'umanità coesistere in armonia con madre natura", ha commentato.

Secondo gli esperti, se l'ecosistema incontaminato delle zone umide sarà meglio protetto e gradualmente ripristinato, ci si può aspettare che sempre più specie facciano la loro comparsa in città. (XINHUA)