Cina: zona umida Pechino ospita smergo cinese (2)

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Quest'ultimo sottolinea ai microfoni di un reporter di Xinhua quanto sia curioso notare che, anche se gli smerghi cinesi seguono gli stormi di smerghi comuni durante le loro migrazioni, di solito questi non si mischiano con il resto dei volatili e rimangono in disparte, aggiungendo che presso il bacino, il loro cibo, proprio come per altri uccelli acquatici, è costituito da piccoli pesci e cobiti.

Pechino è posizionata in un punto chiave lungo la 'East Asian-Australasian Flyway', la più grande linea di volo per gli uccelli migratori nel mondo, quindi è una località chiave per il riposo e la nutrizione dei viaggiatori alati. Negli ultimi anni, grazie agli sforzi instancabili volti a rafforzare la protezione, l'ambiente ecologico è migliorato e sempre più specie di uccelli sono state osservate nei pressi della città.

Gli esperti hanno sottolineato che l'arrivo di queste rare anatre è il risultato della protezione efficace della natura selvaggia originale della zona umida intorno al bacino nonché dell'adozione di misure efficaci per prevenire il bracconaggio, la pesca elettrica e altri atti illegali che possono, con grande probabilità, danneggiare la fauna selvatica.

Il governo locale di Pinggu ha adottato il principio di 'mantenimento dell'ecologia originale' per le zone umide del bacino, ha istituito recinzioni per impedire che il bracconaggio illegale e l'elettropesca causino gravi danni alla biosfera, e ha dispiegato supervisori locali per monitorare e registrare la biodiversità nei siti di rilievo, come spiega Zhang Yufang, vice direttore del Forest Chief System Office e vice direttore dell'Ufficio del Paesaggio del distretto di Pinggu. (SEGUE)