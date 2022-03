Cina-Ue: +14,8% commercio a gen-feb

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Il commercio bilaterale tra la Cina e l'Unione Europea (Ue) ha visto una rapida crescita nel periodo gennaio-febbraio, dimostrando vitalità e resilienza nella cooperazione commerciale tra le due parti. Lo ha dichiarato oggi Gao Feng, portavoce del ministero del Commercio.

Il commercio Cina-Ue è salito del 14,8% su base annua, arrivando a 137,16 miliardi di dollari nei primi due mesi di quest'anno. Questo ha reso l'Ue il più grande partner commerciale della Cina durante il periodo in esame, come ha commentato il funzionario.

Come partner commerciali significativi l'uno dell'altro, Cina e Ue godono di un alto grado di complementarità economica, di ampie aree di cooperazione e di un grande potenziale di sviluppo, ha aggiunto Gao nel corso di una conferenza stampa.

La Cina è pronta a lavorare con l'Ue per ulteriormente liberalizzare e facilitare il commercio e gli investimenti, oltre a tutelare il funzionamento stabile e regolare delle catene industriali e di approvvigionamento, ha concluso il portavoce. (XINHUA)