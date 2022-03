Cina: Shaanxi,record miglioramento qualità aria 2021

(XINHUA) - XI'AN, 17 MAR - La provincia nord-occidentale cinese dello Shaanxi, una delle principali aree di produzione di carbone del Paese, ha osservato un miglioramento da record della qualità dell'aria nel 2021, con i suoi sei principali indicatori che hanno raggiunto per la prima volta lo standard nazionale di livello II.

L'anno scorso le 12 aree della provincia a livello di città hanno registrato una concentrazione media di Pm2,5 pari a 36 microgrammi per metro cubo, con un calo del 14,3% su base annua.

La lettura del Pm2,5 è un indicatore che monitora le particelle sospese nell'aria con un diametro di 2,5 micron o meno, che possono penetrare in profondità nei polmoni.

Le concentrazioni medie di Pm10 in queste aree sono scese a 66 microgrammi per metro cubo, con una riduzione del 7% su base annua.

Nelle 10 città dello Shaanxi sotto valutazione nazionale sono stati registrati 295,4 giorni in totale con una buona qualità dell'aria, 10,3 in più rispetto all'obiettivo prefissato dalla Cina.

Ji Wu, direttore dell'ufficio per l'ambiente atmosferico della provincia, ha detto che si tratta della prima volta in cui lo Shaanxi raggiunge questi standard nazionali, segnando un solido progresso nella battaglia contro l'inquinamento dell'aria.

Nel 2021 nello Shaanxi sono state lanciate una serie di campagne di prevenzione e trattamento dell'inquinamento, tra cui la riduzione del consumo di carbone industriale, ad eccezione di quello utilizzato nella produzione di elettricità, la penalizzazione delle imprese che commettono reati ambientali e il miglioramento delle imprese siderurgiche, nel tentativo di ottimizzare la tutela dell'ambiente e la qualità dell'aria locale. (XINHUA)