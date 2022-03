Cina: posati binari ferrovia alta velocità sul mare

(XINHUA) - FUZHOU, 17 MAR - Una coppia di binari in acciaio lunghi 500 metri è stata posata oggi con successo su uno strato di cemento presso la stazione ferroviaria di Putian, nella provincia orientale cinese del Fujian, segnando l'inizio dei lavori di posa dei binari della prima ferrovia ad alta velocità del Paese ad attraversare il mare.

Quest'ultima, di 277 km, collega il capoluogo provinciale di Fuzhou con la città portuale di Xiamen e si prevede che, con una velocità progettata di 350 km all'ora, riduca a un'ora il tempo di viaggio tra le due.

Utilizzando un macchinario avanzato, gli operai sono in grado di posare contemporaneamente i binari di sinistra e di destra, quasi raddoppiando la loro efficienza, come ha spiegato Zhang Xiaofeng, un project manager del China Railway 11th Bureau Group Co., Ltd.

Secondo Zhang Zhipeng, un dirigente della Dongnan Coastal Railway Fujian Co., Ltd., l'intera operazione di posa dovrebbe essere completata entro la fine di quest'anno.

Il progetto di costruzione della ferrovia dovrebbe essere ultimato invece nel 2023. (XINHUA)