Cina: più sostegno politico per economia industriale

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - Oggi il ministero cinese dell'Industria e dell'Informatica (Mii) si è impegnato a rafforzare il sostegno politico per promuovere la crescita stabile dell'economia industriale, considerate le sfide ancora presenti tra le crescenti incertezze.

Il regolatore migliorerà l'implementazione delle politiche e delle misure già in atto, come i tagli alle tasse e le riduzioni delle tariffe. Il Mii ha annunciato in una dichiarazione rilasciata in seguito a una riunione l'invito alla cautela nell'introdurre politiche di contrazione, in modo da assicurare che l'economia industriale operi entro un range ragionevole.

Altre misure sosterranno i produttori privati e permetteranno alle imprese straniere di aumentare gli investimenti nella produzione di fascia alta, continua la dichiarazione.

Il ministero ha poi dettagliato gli sforzi per espandere l'investimento effettivo nell'industria manifatturiera, per portare avanti le applicazioni di nuovi tipi di infrastrutture, aumentare il consumo verde e digitale.

Il regolatore rafforzerà anche il coordinamento e la cooperazione delle politiche industriali e finanziarie, oltre a incoraggiare più imprese qualificate a diventare pubbliche.

La produzione industriale cinese si è espansa nei primi due mesi dell'anno, con il settore manifatturiero high-tech che ha registrato una performance stellare, secondo i dati ufficiali di due giorni fa.

Il valore aggiunto della produzione industriale, un importante indicatore economico, è salito del 7,5% su base annua nel periodo gennaio-febbraio. (XINHUA)