Cina: più regole per livestreaming e video brevi

(XINHUA) - PECHINO, 17 MAR - La Cyberspace Administration of China (Cac) ha annunciato oggi che continuerà a reprimere gli illeciti e le pratiche scorrette nel mondo del livestreaming e dei video brevi nel 2022.

L'amministrazione ha dichiarato in una conferenza stampa che rafforzerà la regolamentazione sulle donazioni durante gli streaming live e che punirà i creatori che inducono con l'inganno gli spettatori a fare donazioni. Gli streamer che trasmettono contenuti live saranno anche puniti per aver fabbricato conteggi degli spettatori e dati di vendita falsi.

Ai creatori che hanno infranto la legge o hanno trasgredito la moralità sociale, così come agli account internet che sono stati sospesi permanentemente, verrà impedito rigorosamente di rientrare nel settore, secondo l'amministrazione.

Il regolatore del cyberspazio intensificherà gli sforzi per combattere i pettegolezzi online, le recensioni e le vendite false, i finti seguaci e 'l'esercito dell'acqua di internet', espressione che si riferisce a gruppi di ghostwriter pagati per pubblicare commenti online.

Quest'anno verrà potenziata anche la regolamentazione dell'uso delle tecnologie degli algoritmi, delle informazioni fornite dalle applicazioni mobili e del funzionamento degli account internet, come ha commentato Sheng Ronghua, vicecapo dell'amministrazione, nel corso della conferenza stampa.

La Cac ha lanciato una serie di campagne per frenare il malcostume online nel 2021. Come risultato, 1,34 miliardi di account sono stati puniti, oltre 7.200 creatori di contenuti in live streaming sono stati sospesi per negligenza e più di 2.160 applicazioni mobili sono state rimosse dagli app store, in base ai dati dell'ente regolatore. (XINHUA)