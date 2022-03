Cina: Hainan, 20.000 colonnine ricarica Nev in 2022

(XINHUA) - HAIKOU, 17 MAR - È prevista l'installazione di 20.000 nuove colonnine di ricarica per i veicoli elettrici entro il 2022 nella provincia insulare della Cina meridionale di Hainan, nel quadro dei suoi sforzi per promuovere maggiormente i veicoli ad energia pulita.

Secondo un piano emanato dalla commissione provinciale per lo sviluppo e la riforma di Hainan, si prevede che entro fine anno tutte le città, contee e municipalità della provincia dovranno essere dotate di colonnine di ricarica mentre almeno il 30% dei distretti di una città o di una contea deve essere provvista di una stazione di ricarica dotata di cinque colonnine.

Inoltre, nel piano si legge che la provincia accelererà il passo per costruire infrastrutture per i veicoli elettrici installando più colonnine nelle zone rurali, complessi residenziali e centri di servizio autostradali.

La provincia di Hainan si è impegnata a eliminare gradualmente entro il 2030 le vendite di veicoli tradizionali alimentati a carburante in tutta la suddivisione. (XINHUA)