Cina: da contadina ormai anziana a batterista rock

(XINHUA) - NANNING, 17 MAR - Xu Baokun, 66 anni, non avrebbe mai immaginato che un giorno sarebbe diventata un'influencer sui social media con quasi 140.000 follower.

Invece video di Xu sulla piattaforma di video brevi Douyin, la versione cinese di TikTok, in cui è intenta a suonare la batteria con assoluta maestria, hanno incendiato Internet, con i netizen che la chiamano 'la nonna cool'.

Da contadina della regione autonoma Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, Xu ha lavorato con fatica nei campi sin da giovane. Tuttavia, con l'età, la donna ha sviluppato alcuni disturbi legati alla colonna vertebrale, i quali, limitando i suoi movimenti, hanno reso la sua vita noiosa.

L'anno scorso però, le cose sono cambiate quando suo figlio, Yang He, che insegna musica nella vicina provincia del Guangdong, ha portato con se una batteria durante una visita a casa della madre. Inizialmente, la donna considerava lo strumento quale una novità rumorosa, ma dopo aver assistito alle performance di suo figlio, il suo interesse è cresciuto.

Per aiutare Xu ad imparare, suo figlio ha registrato molti video tutorial. L'anziana ha poi gradualmente affinato le proprie abilità attraverso la pratica, dall'imitazione meticolosa fino a riuscire a suonare una canzone completa.

(SEGUE)