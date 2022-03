Cina: da contadina ormai anziana a batterista rock (2)

(XINHUA) - NANNING, 17 MAR - "All'inizio è stato difficile imparare a suonare la batteria. Non ne sapevo nulla di musica.

Non avrei mai pensato di poter eseguire così tante canzoni", racconta la donna, aggiungendo che da quando si è innamorata della batteria, ha fatto del suo meglio per dedicare del tempo alla pratica.

Attraverso sforzi incessanti, Xu ha imparato con successo alcune canzoni semplici e molti classici del panorama musicale europeo e americano. Con sua grande sorpresa, anche il problema alla colonna vertebrale a livello lombare si è risolto.

La crescente popolarità di Xu ha aumentato inoltre la sua fiducia nelle sue capacità di batterista ed è stata invitata a suonare ad alcuni matrimoni e presso l'emittente televisiva locale.

Suo figlio dice che anche se ogni volta che sale sul palco si sente nervosa, non appena si trova davanti al suo strumento, trabocca di fiducia.

Yang ha pubblicato online brevi video di sua madre che suona.

Di tanto in tanto lo si vede eseguire il 'moonwalk' di Michael Jackson mentre l'anziana tiene il ritmo con la batteria. Questi video si sono guadagnati un'enorme attrattiva online, con gli utenti che paragonano Xu a un'energica musicista rock.

"Non si è mai troppo vecchi per imparare", afferma la donna, aggiungendo che continuerà a sfidare se stessa imparando musica più complessa così da intrattenere i suoi follower. (XINHUA)