Cina: a Chongqing boom affari negli sport invernali

(XINHUA) - CHONGQING, 17 MAR - Quando cinque anni fa Shen Wei e sua moglie hanno aperto il primo negozio di attrezzatura da sci nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, molti dubitavano della loro idea di sviluppare un mercato basato sulla neve e sul ghiaccio in una città in cui nevica raramente.

La megalopoli, infatti, è anche soprannominata la 'fornace' a causa delle sue estati torride. "La gente trovava ridicolo che vendessimo attrezzature da neve in una 'fornace'. Non si capacitavano di chi avrebbe mai potuto acquistare i nostri prodotti", queste le parole di Shen.

Tuttavia, essendo lui stesso un appassionato di sci, il commerciante ha sempre sperato che il mercato poco sviluppato degli sport su ghiaccio e neve potesse assistere a un'espansione.

Quest'ultimo ha maturato l'interesse per lo sport d'avventura nel 2014, quando lui e sua moglie stavano aiutando un amico a pianificare una proposta di matrimonio a sorpresa in un impianto sciistico nella provincia del Sichuan. Da allora, la coppia è volata spesso alla volta della regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, per andare a sciare.

L'uomo racconta sospirando che "a quel tempo, c'erano solo circa 50 appassionati di sci a Chongqing e bisognava recarsi nella vicina provincia del Sichuan per portare i propri snowboard in manutenzione", aggiungendo che una volta ne ha portati ben 20 in valigia durante un viaggio nel capoluogo provinciale di Chengdu.

È stato in tale occasione che Shen ha pensato: "perché non apriamo un nostro negozio di attrezzature da neve con servizio di manutenzione?", così è nata l'idea di aprire il punto vendita di Chongqing.

Shen, inoltre, ha fondato il primo club sciistico della città chiamato 'Chongqing Extremport', offrendo una piattaforma di ritrovo fisica per gli sciatori. In soli cinque anni, le iscrizioni al club sono passate da appena 50 nel 2017 alle 1.500 di oggi.

Il club organizza da sei a sette tour sciistici all'anno e la loro destinazione principale è la città di Altay nello Xinjiang, nota per la sua lunga stagione invernale che può durare fino a otto mesi e che attira sciatori da tutto il mondo.

Le frequenti visite degli sciatori di Chongqing hanno sorpreso l'ufficio del turismo locale nello Xinjiang.

Shen spiega inoltre: "adesso abbiamo instaurato un ottimo rapporto tra di noi. Nello Xinjiang sono molto contenti di vedere più persone provenienti dal sud della Cina unirsi al loro settore della neve e del ghiaccio. Nel corso degli anni il nostro club ha organizzato escursioni mensili sugli sci e attività turistiche nello Xinjiang da novembre ad aprile", aggiungendo che quest'anno 80 membri hanno scelto di trascorrere le loro vacanze per il Festival di Primavera nella regione autonoma, divertendosi a sciare e godendosi il tempo libero.

Chongqing ha vissuto il successo degli sport invernali che Shen ha sempre sognato. Tra l'altro, in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022, il commerciante ha aperto un altro negozio di attrezzature da neve vicino a un impianto sciistico al coperto della città.

In ultima battuta, Shen sottolinea: "Pechino 2022 ha ispirato molti più cinesi a cimentarsi negli sport su ghiaccio e neve. Il nuovo impianto sciistico e il numero crescente di appassionati di sci e di allenatori professionisti sono tutti segnali del fiorente slancio del settore", e aggiunge, "spero che sempre più persone si uniscano a noi in questa passione". (XINHUA)