Cina: a Chongqing boom affari negli sport invernali

(XINHUA) - CHONGQING, 17 MAR - Quando cinque anni fa Shen Wei e sua moglie hanno aperto il primo negozio di attrezzatura da sci nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, molti dubitavano della loro idea di sviluppare un mercato basato sulla neve e sul ghiaccio in una città in cui nevica raramente.

La megalopoli, infatti, è anche soprannominata la 'fornace' a causa delle sue estati torride. "La gente trovava ridicolo che vendessimo attrezzature da neve in una 'fornace'. Non si capacitavano di chi avrebbe mai potuto acquistare i nostri prodotti", queste le parole di Shen.

Tuttavia, essendo lui stesso un appassionato di sci, il commerciante ha sempre sperato che il mercato poco sviluppato degli sport su ghiaccio e neve potesse assistere a un'espansione.

Quest'ultimo ha maturato l'interesse per lo sport d'avventura nel 2014, quando lui e sua moglie stavano aiutando un amico a pianificare una proposta di matrimonio a sorpresa in un impianto sciistico nella provincia del Sichuan. Da allora, la coppia è volata spesso alla volta della regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nordoccidentale, per andare a sciare.

L'uomo racconta sospirando che "a quel tempo, c'erano solo circa 50 appassionati di sci a Chongqing e bisognava recarsi nella vicina provincia del Sichuan per portare i propri snowboard in manutenzione", aggiungendo che una volta ne ha portati ben 20 in valigia durante un viaggio nel capoluogo provinciale di Chengdu. (SEGUE)