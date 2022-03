Cina: a Chongqing boom affari negli sport invernali (3)

(XINHUA) - CHONGQING, 17 MAR - Shen spiega inoltre: "adesso abbiamo instaurato un ottimo rapporto tra di noi. Nello Xinjiang sono molto contenti di vedere più persone provenienti dal sud della Cina unirsi al loro settore della neve e del ghiaccio. Nel corso degli anni il nostro club ha organizzato escursioni mensili sugli sci e attività turistiche nello Xinjiang da novembre ad aprile", aggiungendo che quest'anno 80 membri hanno scelto di trascorrere le loro vacanze per il Festival di Primavera nella regione autonoma, divertendosi a sciare e godendosi il tempo libero.

Chongqing ha vissuto il successo degli sport invernali che Shen ha sempre sognato. Tra l'altro, in vista dei Giochi Invernali di Pechino 2022, il commerciante ha aperto un altro negozio di attrezzature da neve vicino a un impianto sciistico al coperto della città.

In ultima battuta, Shen sottolinea: "Pechino 2022 ha ispirato molti più cinesi a cimentarsi negli sport su ghiaccio e neve. Il nuovo impianto sciistico e il numero crescente di appassionati di sci e di allenatori professionisti sono tutti segnali del fiorente slancio del settore", e aggiunge, "spero che sempre più persone si uniscano a noi in questa passione". (XINHUA)